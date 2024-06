K+S Aktie News: K+S am Vormittag billiger

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von K+S. Zuletzt ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 12,52 EUR.

Die K+S-Aktie musste um 09:04 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 12,52 EUR. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 12,48 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,49 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.919 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 21.07.2023 markierte das Papier bei 18,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 47,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 18.06.2024 Kursverluste bis auf 12,14 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,04 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,207 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 14,96 EUR.

Am 14.03.2024 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte K+S 1,38 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 974,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,19 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 18,29 Prozent verringert.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 14.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je K+S-Aktie in Höhe von 0,343 EUR im Jahr 2024 aus.

