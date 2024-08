K+S Aktie News: K+S am Donnerstagmittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von K+S zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Das Papier von K+S konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 10,69 EUR. Bei 10,72 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 10,62 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 58.929 Aktien.

Am 07.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 18,07 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 69,12 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,43 EUR. Dieser Wert wurde am 20.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für K+S-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,114 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 12,67 EUR an.

Am 14.08.2024 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 873,80 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 825,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 13.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je K+S-Aktie in Höhe von 0,486 EUR im Jahr 2025 aus.

