K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von K+S. Das Papier von K+S legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 13,40 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 13,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die K+S-Aktie bei 13,52 EUR. Bei 13,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 438.359 Stück.

Am 05.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,15 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 13,06 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,97 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,204 EUR. Im Vorjahr erhielten K+S-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,32 EUR.

Am 18.11.2024 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 EUR gegenüber -0,26 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 866,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 880,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.03.2025 erwartet. Schätzungsweise am 12.03.2026 dürfte K+S die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2025 0,196 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

