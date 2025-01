K+S Aktie News: K+S am Vormittag mit Aufschlag

So bewegt sich K+S

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von K+S. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 13,06 EUR zu.

Das Papier von K+S legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 13,06 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die K+S-Aktie bisher bei 13,14 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,00 EUR. Bisher wurden heute 10.744 K+S-Aktien gehandelt.

Am 05.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,15 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Am 10.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,97 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,64 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,204 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,32 EUR aus.

K+S ließ sich am 18.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. K+S vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,15 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 866,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 880,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 13.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 12.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von K+S.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 0,196 EUR je Aktie aus.

