K+S Aktie News: K+S schiebt sich am Vormittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von K+S. Zuletzt wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 15,13 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 15,13 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die K+S-Aktie bisher bei 15,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 14,85 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 20.190 Aktien.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,56 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,095 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,37 EUR je K+S-Aktie an.

Am 13.03.2025 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das K+S ein Ergebnis je Aktie von 0,22 EUR vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,02 Prozent auf 925,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 974,00 Mio. EUR gelegen.

Am 13.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2025 0,188 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

