K+S Aktie News: K+S macht am Nachmittag Boden gut

Aktienentwicklung

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 11,90 EUR.

Das Papier von K+S legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 11,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die K+S-Aktie bisher bei 12,05 EUR. Bei 11,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 175.280 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.08.2023 markierte das Papier bei 18,47 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 35,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.07.2024 bei 11,27 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 5,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,236 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,81 EUR.

K+S gewährte am 13.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als K+S mit 1,38 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 988,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

K+S wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 14.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 0,317 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust hätte eine K+S-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Erste Schätzungen: K+S zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

XETRA-Handel So entwickelt sich der MDAX aktuell