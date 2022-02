K+S sieht EBITDA und freien Cashflow 2021 deutlich über Prognose

GO

DAX schwächer -- Asiens Börsen freundlich -- Kapitalanforderungen der Commerzbank für 2022 unverändert -- Amazon mit starker Gewinnentwicklung -- Snap, Pinterest, GoPro im Fokus

Volvo Car und Northvolt bauen Batteriefabrik in Göteborg. Goldman startet NEL mit 'Buy'. Knaus Tabbert ordert Fahrgestelle auch bei Mercedes Benz. VINCI will Corona-Delle 2022 endgültig hinter sich lassen. Intesa Sanpaolo peilt deutliches Gewinnplus an. Sanofi wächst weiter. Deutschland tendiert anscheinend zum Kauf von US-Kampfjet F-35. Ford verfehlt Erwartungen. Enel legt bei Umsatz und Gewinn zu.