Weit über 14.000er-Marke: DAX schiebt sich nach oben

Der DAX startete den Handelstag 0,78 Prozent höher bei 14.072,67 Punkten. Aktuell gewinnt das Börsenbarometer 1,46 Prozent auf 14.168,26 Zähler hinzu.

Dank positiver Vorgaben startete der DAX am Dienstag einen neuen Anlauf auf die 14.000-Punkte-Marke.

Hoffnung auf Corona-Lockerungen schieben Asiens Börsen an

In Asien standen am Morgen Kursgewinne vor allem in Hongkong zu Buche wegen der in China spürbaren Hoffnung auf Corona-Lockerungen. Die US-Börsen hatten am Vortag zwar überwiegend schwächer geschlossen, wurden beim Broker IG zuletzt aber etwas höher taxiert.

30- und 50-Tage-Linie für DAX wichtig

"Der DAX kämpft gegen seinen Abwärtstrend", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Laut dem Experten liegt das wichtige Niveau, das der DAX auf Schlusskursbasis erreichen sollte, nun im Bereich von 14.040 Punkten - dort verlaufen mit den 30- und 50-Tage-Linien gleich zwei wichtige Indikatoren eng beisammen. "Ein Überschreiten beider Linien mit dem Schlusskurs wäre ein positives Signal, das neuen Optimismus verbreiten könnte", betonte Altmann.

US-Konjunkturdaten stehen an

Am Nachmittag stehen neue US-Konjunkturdaten im Fokus. Zu Wochenbeginn hatten Daten aus China und mit dem Empire-State-Index ein Stimmungsindikator für die US-Industrie enttäuscht. Dagegen seien von den Einzelhandelsumsätzen und Industrieproduktionsdaten aus den USA keine herben Stimmungsdämpfer zu erwarten, schrieben die Experten der Landesbank Helaba.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag