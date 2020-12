AstraZeneca-Aktie leicht im Plus: AstraZeneca-Impfstoff erhält britische Notfallzulassung

Die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel (MHRA) habe dem heimischen Vakzin eine Zulassung erteilt, gab das Gesundheitsministerium in London am Mittwoch bekannt. Damit erhält das Land eine weitere Option, um den Kampf gegen die auf der Insel tobende Pandemie schneller einzudämmen. Der Impfstoff von AstraZeneca ist die dritte Notfallzulassung in einem westlichen Land, nachdem auch schon Pfizer und BioNTech sowie Moderna Notfallzulassungen für ihre Impfstoffe erhalten haben.

Das Mittel hatte in Studien eine geringere Wirksamkeit aufgewiesen als der bereits zugelassene Impfstoff von BioNTech und Pfizer, kann allerdings bei Kühlschranktemperaturen gelagert werden und ist deutlich günstiger. In Großbritannien sollen bereits am 4. Januar die ersten Impfungen stattfinden, wie Gesundheitsminister Matt Hancock mitteilte. Es sei "brilliant, das Jahr 2020 mit einem solchen Moment der Hoffnung zu beenden", so Hancock. Die britische Regierung erhofft sich daher eine erhebliche Beschleunigung ihrer Impfkampagne. Zudem sollen beide verfügbaren Impfstoffe zunächst nur in einer ersten Dosis verabreicht werden, um schneller mehr Menschen zu schützen. AstraZeneca hat sich zur Lieferung von 100 Millionen Dosen an Großbritannien verpflichtet. Deutschland hat sich im Rahmen einer EU-Bestellung vorerst rund 56,2 Millionen Dosen des Impfstoffes von AstraZeneca gesichert.

Das Vakzin soll nach den ersten Studiendaten im Mittel einen 70-prozentigen Schutz vor COVID-19 bieten. Bei spezieller Dosierung könnte die Wirksamkeit dem Konzern zufolge womöglich noch deutlich höher liegen. Zeitweise waren Zweifel am Studiendesign und der hohen Wirksamkeit des Impfstoffs aufgekommen. Der schwedisch-britische Konzern hatte daher zusätzliche Untersuchungen durchgeführt.

Anders als die Vakzine der Mainzer Firma Biontech und des Pharmakonzerns Pfizer sowie der US-Firma Moderna gehört das britisch-schwedische Präparat nicht zu den mRNA-Impfstoffen.

Der von AstraZeneca eingesetzte Wirkstoff AZD1222 beruht auf der abgeschwächten Version eines Erkältungsvirus von Schimpansen. Es enthält genetisches Material eines Oberflächenproteins, mit dem der Erreger Sars-CoV-2 an menschliche Zellen andockt. Das Mittel wirkt zweifach: Es soll sowohl die Bildung von spezifischen Antikörpern als auch von T-Zellen fördern - beide sind für die Immunabwehr wichtig.

Großbritannien ist eines der am schwersten von der Pandemie betroffenen Länder in Europa. Beinahe 80.000 Menschen sind dort bereits mit oder an COVID-19 gestorben. Die Zahl der Neuinfektionen nahm zuletzt drastisch zu. Am Dienstag wurden 53.000 neue Fälle gemeldet.

Anleger an der Londoner Börse haben am Mittwoch die Zulassung des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca in Großbritannien zunächst begrüßt. Die Papiere des britischen Pharmakonzerns verteuerten sich im frühen Handel um fast zwei Prozent, zuletzt waren die Gewinne aber wieder etwas abgeschmolzen und das Papier zeigt sich 0,36 Prozent fester bei 7.489,00 Pence.

Die geringere Wirksamkeit des AstraZeneca-Vakzin im Vergleich zu den anderen Impfstoffen hatte zunächst vor einigen Wochen für Irritationen und Zweifel am Design der klinischen Studien gesorgt. An der Börse hatte dies auch den Kurs von AstraZeneca belastet. Vom Zwischenhoch Mitte November hatte die Aktie bis kurz vor Weihnachten fast ein Fünftel an Wert eingebüßt.

Positiv wird allerdings gewertet, dass der Impfstoff der Briten bei Kühlschranktemperaturen gelagert werden kann und deutlich günstiger ist.

Spahn dringt auf zügigen Zulassungsprozess für Oxford-Impfstoff in EU

Nachdem Großbritannien als erstes Land weltweit grünes Licht für den Corona-Impfstoff von AstraZeneca und der Universität Oxford gegeben hat, dringt auch Deutschland auf einen zügigen Zulassungsprozess in der EU

. "Mit der Zulassung heute im Vereinigten Königreich von AstraZeneca gehe ich auch von einer gründlichen und zügigen Bearbeitung eines entsprechenden Antrags auch in der Europäischen Union durch die europäischen Behörden aus", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Mittwoch. Zuletzt hatte Noel Wathion, Vize-Direktor der europäischen Arzneimittelbehörde EMA, einer europäischen Zulassung des AstraZeneca-Produkts noch im Januar nur geringe Chancen eingeräumt, weil noch Daten und der Zulassungsantrag fehlten.

Spahn rechnet damit, dass sich jeder in Deutschland "Richtung Sommer" impfen lassen kann - abhängig davon, ob die Impfstoffe weiterer Unternehmen wie Johnson & Johnson, AstraZeneca und CureVac zugelassen werden.

