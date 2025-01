Kanadisches Börsenwunder

Das hierzulande noch wenig bekannte Mineralexplorationsunternehmen hat zuletzt an der Börse kräftig zulegen können.

• Auric Minerals-Aktie mit massivem Kursanstieg

• Explorationsprogramm treibt den Kurs

• Strategische Schritte und Managementwechsel verkündet



113 Prozent Kursplus fuhr die Auric Minerals-Aktie auf Monatssicht an der kanadischen Börse ein. Auf Sicht von drei Monaten ist sogar ein massives Plus von 3.283 Prozent zu sehen, allein seit Jahresstart hat sich der Anteilsschein um mehr als 56 Prozent verteuert.

Auch hierzulande gerät das kanadische Unternehmen zunehmend in den Anlegerfokus - aus verschiedensten Gründen.

Explorationsprogramm angekündigt

Pünktlich zum Jahresende, am 31. Dezember 2024, hat Auric Minerals die erste Phase seines Explorationsprogramms 2025 auf dem Urangrundstück Route 500 im Central Mineral Belt von Labrador bekannt gegeben. Im Rahmen des Programmes will das Unternehmen eigenen Angaben zufolge Prospektionen, geologische Kartierungen sowie Gesteins- und Bodenuntersuchungen durchführen, dabei zielt man auf so genannte Pegmatitkörper ab, die für Uranmineralisierung bekannt sind. Diese Initiative ermöglicht Auric die Erkundung einer vielversprechenden, aber wenig erforschten Region, was möglicherweise seine Branchenposition verbessert und neue Möglichkeiten für Interessenvertreter bietet.

"Wir freuen uns, mit der Exploration des Route 500-Grundstücks zu beginnen. Der Central Mineral Belt von Labrador ist ein äußerst vielversprechendes Gebiet, wie die Entdeckungen von Paladin Energy und Atha Energy Corp. belegen, aber diese Region ist noch immer stark untererforscht", so Chris Huggins, Interim-CEO von Auric Minerals, im Rahmen einer Unternehmensmitteilung.

Grundstück erworben

Darüber hinaus wurde erst in dieser Woche eine Optionsvereinbarung zum Erwerb einer bis zu 100-prozentigen Beteiligung am BUB-Urangrundstück 55 Kilometer südwestlich von Pottsville, NL, in Labradors aussichtsreichem Central Mineral Belt ("CMB") abgeschlossen. Für Huggins ein wichtiger Schritt in der Unternehmensentwicklung: "Durch die Optionierung des BUB-Urangrundstücks nach dem kürzlich erworbenen Uranprojekt Route 500 positioniert sich Auric als bedeutender Akteur im Central Mineral Belt von Labrador. Mit dem zuvor angekündigten Explorationsprogramm, das später im Januar beginnen soll, und diesen beiden aussichtsreichen Urangrundstücken wollen wir das Unternehmen im Jahr 2025 schnell voranbringen."

Auric Minerals-CEO noch neu im Geschäft

Dabei ist Huggins, der die Geschäfte bei Auric Minerals nur vorübergehend leiten soll, noch neu an der Konzernspitze: Nur wenige Tage vor Bekanntgabe des Explorationsprogrammes war der bis dato als CEO tätige Dimitri Lakutin von seinem Posten zurückgetreten. Christopher Huggins bringt umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Bergbau und Investitionsgüter mit, hieß es im Rahmen einer Pressemitteilung. Zeitgleich mit dieser Nachricht hatte Auric auch den Abschluss der Übernahme von Central Uranium Resources verkündet und den erforderlichen Übernahmebericht eingereicht.

Für Anleger reichten diese Neuigkeiten in den vergangenen Wochen offenbar aus, um sich verstärkt in den Anteilsschein von Auric Minerals einzukaufen, auch wenn Analysten sich bei einer Bewertung der Aktie bislang zurückhaltend zeigen.



