Kardemir Karabuk Demir Sanayi ve Ticaret AS (B) gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Kardemir Karabuk Demir Sanayi ve Ticaret AS (B) hat am 08.08.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,62 Milliarden TRY umgesetzt, gegenüber 11,07 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Kardemir Karabuk Demir Sanayi ve Ticaret AS (B)
Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.
Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv
Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.
Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv
Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.
Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv
Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.
Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv
Um Ihnen die Übersicht über die große Anzahl an Nachrichten, die jeden Tag für ein Unternehmen erscheinen, etwas zu erleichtern, haben wir den Nachrichtenfeed in folgende Kategorien aufgeteilt:
Relevant: Nachrichten von ausgesuchten Quellen, die sich im Speziellen mit diesem Unternehmen befassen
Alle: Alle Nachrichten, die dieses Unternehmen betreffen. Z.B. auch Marktberichte die außerdem auch andere Unternehmen betreffen
vom Unternehmen: Nachrichten und Adhoc-Meldungen, die vom Unternehmen selbst veröffentlicht werden
Peer Group: Nachrichten von Unternehmen, die zur Peer Group gehören
Analysen zu Kardemir Karabuk Demir Sanayi ve Ticaret AS (B)
Keine Analysen gefunden.