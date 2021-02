Palantir-Mitbegründer und weitere Führungskräfte machen mit Aktienverkauf Millionen

• Stephen Cohen verkauft Palantir-Anteile• Millionensumme durch Abstoßung kassiert• Aktie reagiert mit KursverlustWenn Top-Führungskräfte Aktien ihrer Unternehmen verkaufen, wird die Börsenwelt mehrheitlich hellhörig. So auch kürzlich bei Palantir . Denn Mitbegründer Stephen Cohen hat Millionen Anteile verkauft. Auch der Chief Legal and Business Affairs Officer sowie der Leiter der Rechtsabteilung schlugen zahlreiche Anteilsscheine los, was bei der Palantir-Aktie für ein Kursminus sorgte.

Top-Führungskräfte machen mit Palantir-Aktien Kasse

Wie aus Unterlagen der Börsenaufsicht SEC hervorgeht, haben Stephen Cohen, Ryan Taylor und Matt Long einen großen Posten an Palantir-Aktien verkauft. Der Co-Gründer schlug dabei den Bärenanteil ab: 3,8 Millionen Aktien verkaufte Cohen in einer Preisspanne von 25,07 bis 30,03 US-Dollar. Außerdem hat er zwei Millionen Aktien kostenfrei erhalten.

Taylor trennte sich von 218.255 Aktien seines Arbeitgebers. Dabei kamen für Stückpreise von 25,07 bzw. 25,85 US-Dollar insgesamt 5,49 Millionen US-Dollar zusammen. Daneben wurde der Leiter der Rechtsabteilung seine Palantir-Anteile für zwischen 25,04 bis 25,86 US-Dollar los und machte damit insgesamt rund 12,6 Millionen US-Dollar.

Die Palantir-Aktie reagierte daraufhin mit einem Kursminus am Dienstag.

Beziehung mit 3M im Fokus

Dabei zog eine weitere Meldung zum Software- und Dienstleistungsunternehmen aus Denver die Aufmerksamkeit auf sich. Palantir verkündete, dass die bestehende Vereinbarung mit 3M um eine Millionensumme erweitert worden sei. Der Mischkonzern soll zugestimmt haben, die Nutzung der Foundry-Plattform auszuweiten, um der digitalen Transformation Rechnung zu tragen. In erster Linie erhoffe man sich, die Lieferkette zu verbessern, heißt es bei TheStreet. "Palantir hat eine wichtige Rolle für unsere Strategie zur digitalen Migration der Unternehmensabläufe gespielt", sagte Shaun Braun, Vice President of Digital Transformation bei 3M in einer Mitteilung.

