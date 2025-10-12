DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.240 -2,3%Top 10 Crypto15,32 -7,4%Nas22.204 -3,6%Bitcoin96.109 +0,7%Euro1,1602 ±0,0%Öl62,09 -4,8%Gold4.018 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Ottobock BCK222 Tesla A1CX3T Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Alibaba A117ME RENK RENK73 Oracle 871460 Gerresheimer A0LD6E Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Plug Power A1JA81 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zolldrohungen schicken DAX und US-Börsen rot ins Wochenende -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas-Autopilot -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagvormittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagvormittag
Webinar mit Ingmar Königshofen: Projekt Target 100 - 1 Jahr, 100% Rendite als Ziel! Webinar mit Ingmar Königshofen: Projekt Target 100 - 1 Jahr, 100% Rendite als Ziel!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Dein Bonus wartet – Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot und handle ohne Ordergebühr (zzgl. Spreads).

Kassenärzte wollen Krankschreibung erst ab Tag vier

12.10.25 10:12 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Zur Entlastung des Gesundheitssystems schlägt der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung erneut weniger strenge Regeln bei der Krankschreibung vor. Arbeitnehmer sollten generell erst ab dem vierten Tag zum Arzt müssen, um sich eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu holen, bekräftigte Vorstandschef Andreas Gassen beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die aktuell geltende Möglichkeit für Arbeitgeber, schon in den ersten drei Tagen eine Krankschreibung zu verlangen, führe zu Abertausenden Arztbesuchen, die nicht zwingend notwendig wären, sagte er.

Wer­bung

Ähnliches hat Gassen schon häufiger gefordert. Die Chancen könnten allerdings gering sein: Deutschland hat in Europa eine relativ hohe Krankschreibungsquote, und die Arbeitgeber dürften Lockerungen kaum mitmachen. Die Entwicklung geht auch eher in eine andere Richtung: Union und SPD haben im Koalitionsvertrag etwa vereinbart, Online-Krankschreibungen über Plattformen abzuschaffen.

Gassen regte außerdem an, die bisherige gesetzliche Frist, dass man drei Tage generell ohne Krankschreibung zuhause bleiben darf, zu verlängern - auf vier oder fünf Tage. "Es geht uns um eine vom mündigen Arbeitnehmer beziehungsweise Arbeitnehmerin selbst verantwortete Karenzzeit."

Auch bei Kindern sollte aus seiner Sicht nachgesteuert werden - hier ist die Krankschreibung sogar ab dem ersten Krankheitstag erforderlich. "Durch den Verzicht auf diese Bescheinigung bei kurzer Krankheitsdauer könnten, insbesondere in Zeiten mit hohem Infektionsgeschehen, sowohl die kinderärztlichen Praxen als auch die Eltern der erkrankten Kinder deutlich entlastet werden", sagte Gassen./toz/DP/zb