Deutsche Bank hebt Kursziel für HelloFresh an - HelloFresh-Aktie dreht ins Plus

Dies schrieb Analystin Nizla Naizer in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Kapitalmarkttag der kommenden Woche. Sie wirft die Frage auf, ob der Kochboxenversender möglicherweise sogar an seinem Umsatzziel von 10 Milliarden Euro bis 2026 rüttelt, angesichts des in diesem Jahr vorgelegten Wachstumstempos.

Die HelloFresh-Aktie gab am Freitag auf XETRA zunächst nach. Inzwischen ist sie jedoch ins Plus gedreht und kann zeitweise bei 85,36 Euro Gewinn in Höhe von 0,42 Prozent verbuchen. /ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2021 / 06:55 / GMT

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: HelloFresh SE