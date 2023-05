Jefferies senkt Ziel für Merck KGaA auf 190 Euro - 'Buy' - Merck-Aktie legt zu

Aktien in diesem Artikel Merck 166,95 EUR

Vor dem Hintergrund der Bedeutung von Evobrutinib, einem Mittel zur Behandlung bei Multipler Sklerose (MS), rheumatoider Arthritis (RA) und systemischem Lupus erythematosus (SLE), setzt sich Analyst Brian Balchin in dieser am Dienstag vorliegenden Studie mit dem Risiko durch Wettbewerber auseinander. Immerhin erwarte er von dem Merck -Mittel bis 2030 einen Umsatzbeitrag von etwa 25 Prozent in der Pharmasparte oder 8 Prozent vom Konzernumsatz. Er nahm letztlich nur kleinere abwärts gerichtete Korrekturen an seinen Prognosen für den Pharma- und Spezialchemiekonzern vor.

Die Merck-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,54 Prozent höher bei 167,00 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Merck KGaA, Merck 2016