Unilever-Aktie leicht im Plus: Unilever verkauft thailändisches Direktvertriebsgeschäft an RS Group

Einen Kaufpreis nannte die Unliever plc nicht. RS Group bezifferte das Investitionsvolumen in einer separaten Mitteilung auf 880 Millionen Baht (ca. 23,4 Millionen Euro).

Unilever rechnet mit einem Abschluss der Transaktion in drei bis vier Monaten. Das Portfolio besteht den Angaben zufolge aus den drei Marken Beyonde, Aviance und iFresh.

Unilever-Aktien standen am Morgen in London 0,19 Prozent im Plus bei 38,66 GBP.

LONDON (Dow Jones)

