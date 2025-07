Kaufvotum

Die Aktie von Volatus Aerospace fährt seit Tagen zweistellige Kursgewinne an der kanadischen Börse ein. Analysten äußerten sich jedoch kaum zu dem Unternehmen - bis jetzt.

• Volatus Aerospace-Aktie fast täglich mit zweistelligen Zuwächsen

• Bislang kaum Analystenmeinungen zu dem Anteilsschein

• Experte von Ventum Capital Markets zeigt sich optimistisch

Bei der Aktie von Volatus Aerospace, einem Anbieter innovativer globaler Luftfahrtlösungen, reiht sich momentan ein Gewinntag an den nächsten. Rund 220 Prozent konnte der Anteilsschein allein in den letzten fünf Tagen an der kanadischen Börse hinzugewinnen, auf Sicht von einem Monat ging es sogar um 340 Prozent aufwärts. Zuletzt schloss die Volatus-Aktie am Donnerstag bei 0,88 CAD um 44,26 Prozent höher.

Trotz dieser sagenhaften Rally halten sich Analysten bislang mit einer Bewertung des Anteilsscheins zurück. Doch nun hat Experte Rob Goff von Ventum Capital Markets das Schweigen gebrochen und eine neue Analyse zur Volatus Aerospace-Aktie veröffentlicht.

Analyst hebt Volatus-Kursziel nach NATO-Drohnenauftrag deutlich an

Wie "Cantech Letter" berichtet, hat Analyst Rob Goff am 8. Juli seine Kaufempfehlung für Volatus Aerospace bestätigt und das Kursziel für die Aktie - die zu diesem Zeitpunkt bei 0,45 CAD notierte - deutlich von 0,32 CAD auf 0,50 CAD angehoben. Auslöser für die optimistischere Bewertung ist die erfolgte Lieferung von Aufklärungsdrohnen im Wert von 1,85 Millionen CAD an einen NATO-Partner.

"Die Lieferung ist ein klarer Beleg für die Fähigkeit des Unternehmens, die Beschaffungs- und Exportstandards der alliierten Verteidigungsindustrie zu erfüllen", schrieb Goff laut "Cantech Letter" in seiner Analyse. Der Analyst betonte dabei, dass der Deal trotz seines "bescheidenen Umfangs" strategisch bedeutsam sei: Er stärke die Glaubwürdigkeit von Volatus bei künftigen Ausschreibungen für größere Aufklärungs- und Überwachungsaufträge und setze zugleich eine wichtige Referenz für internationale Beschaffungsstellen. Neben der positiven Signalwirkung des Vertrags fließe in die Kurszielanpassung aber auch "die verbesserte Transparenz bei der Umstellung der ISR-Pipeline" ein.

Der Experte verwies außerdem auf mehrere kurzfristige Ausschreibungen, die das Geschäft von Volatus Aerospace "deutlich verbessern und den Weg zu einem deutlich positiven EBITDA im zweiten Halbjahr 2025 und 2026 ebnen" könnten. Konkret rechnet Goff für Volatus in seinen Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 mit einem EBITDA von 3,9 Millionen CAD bei einem Umsatz von 45,3 Millionen CAD. Für 2026 erwartet er laut "Cantech Letter" eine Steigerung des EBTIDAs auf 10,7 Millionen CAD bei einem Umsatz von 67,5 Millionen CAD.

