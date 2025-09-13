DAX23.634 -0,3%ESt505.367 -0,4%Top 10 Crypto16,23 +0,8%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.043 -0,4%Euro1,1734 ±-0,0%Öl66,86 +0,8%Gold3.650 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Oracle 871460 SAP 716460 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Klarna A414N7 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Rüstungsaktien, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück
Jedes Jahr weniger Stellen bei SAP: Kommt jetzt der Schub für die Aktie? Jedes Jahr weniger Stellen bei SAP: Kommt jetzt der Schub für die Aktie?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!

Kazaks hebt Bedeutung der EZB-Ratssitzung im Dezember hervor

12.09.25 12:07 Uhr

DOW JONES--EZB-Ratsmitglied Martins Kazaks hat die Bedeutung der Dezember-Sitzung des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) hervorgehoben. Kazaks sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dem Gremium würden bei der Zinsentscheidung am 18. Dezember besonders viele neue Informationen vorliegen. "Wir bekommen einen neuen Satz von Stabsprojektionen und werden sehen, ob es eine Abweichung vom (Ziel der EZB) von 2 Prozent (Inflation) gibt, wie groß sie ist und wie nachhaltig sie wahrscheinlich ist", sagte Kazaks.

Wer­bung

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/uxd

(END) Dow Jones Newswires

September 12, 2025 06:08 ET (10:08 GMT)