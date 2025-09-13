Kazaks hebt Bedeutung der EZB-Ratssitzung im Dezember hervor

DOW JONES--EZB-Ratsmitglied Martins Kazaks hat die Bedeutung der Dezember-Sitzung des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) hervorgehoben. Kazaks sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dem Gremium würden bei der Zinsentscheidung am 18. Dezember besonders viele neue Informationen vorliegen. "Wir bekommen einen neuen Satz von Stabsprojektionen und werden sehen, ob es eine Abweichung vom (Ziel der EZB) von 2 Prozent (Inflation) gibt, wie groß sie ist und wie nachhaltig sie wahrscheinlich ist", sagte Kazaks.

September 12, 2025 06:08 ET (10:08 GMT)