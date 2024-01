ZEW-Index steigt im Januar erneut unerwartet

Kein Rückgang

Die Konjunkturerwartungen von Investoren für Deutschland sind im Januar - wie schon im Dezember - entgegen den Erwartungen nicht gesunken.

Der von Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Index der Konjunkturerwartungen für Deutschland stieg auf plus 15,2 (Dezember: plus 12,8). Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen mit einem Rückgang auf plus 12,0 Punkte gerechnet.

"Das hängt damit zusammen, dass mittlerweile mehr als die Hälfte der Befragten davon ausgeht, dass die EZB im ersten Halbjahr Zinssenkungen vornimmt", erklärte ZEW-Präsident Achim Wambach. Die im Dezember gestiegene Inflation in Deutschland und im Euroraum habe somit keinen Einfluss auf die geldpolitischen Erwartungen der Befragten gehabt. Der Index zur Beurteilung der Konjunkturlage sank auf minus 77,3 (minus 77,1). Ökonomen hatten einen Anstieg auf minus 76,5 Punkte erwartet.

Die Konjunkturerwartungen für die Eurozone sanken auf plus 22,7 (plus 23,0) Punkte. Der Indikator für die aktuelle Konjunkturlage im Euroraum erhöhte sich auf minus 59,3 (minus 62,7) Zähler.

MANNHEIM (Dow Jones)