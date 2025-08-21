Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Kellanova (ex Kelloggs) im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Kaum Ausschläge verzeichnete die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 80,05 USD.

Bei der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 80,05 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bisher bei 80,10 USD. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie gab in der Spitze bis auf 80,04 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,05 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 57.042 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien.

Am 05.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,20 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ist somit 3,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2025 Kursverluste bis auf 77,78 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,26 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,30 USD ausgeschüttet werden.

Kellanova (ex Kelloggs) veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD gegenüber 1,00 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,19 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,20 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) am 30.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Kellanova (ex Kelloggs) rechnen Experten am 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,65 USD je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie.

