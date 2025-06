Kiew: Fabrik und Flugzeuge in Russland getroffen

TSCHEBOKSARY (dpa-AFX) - Ukrainische Drohnen haben eine Elektronikfabrik in der russischen Teilrepublik Tschuwaschien getroffen. Der Generalstab in Kiew bestätigte den Angriff auf die Fabrik. Dessen Angaben zufolge war das Unternehmen Ziel, weil dort Antennen für russische Waffen hergestellt würden. Auch in Telegram-Kanälen hieß es zuvor, dass der Betrieb Satellitenempfänger für die russische Armee herstelle. Die Angaben der Kriegsparteien lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Der Gouverneur der etwa 650 Kilometer von Moskau entfernten Region, Oleg Nikolajew, schrieb bei Telegram, dass zwei Drohnen auf das Gelände der Fabrik WNIIR in der Stadt Tscheboksary gestürzt seien. Zwei weitere Drohnen seien auf Felder gestürzt. Verletzte gebe es nach ersten Informationen nicht.

Telegramkanäle veröffentlichten Videos, auf denen eine Drohne, eine Explosion, Feuer und Rauch zu sehen sind. Der Betrieb bezeichnet sich als multifunktionales wissenschaftlich-technisches Unternehmen.

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, in der Nacht 49 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet abgefangen zu haben - zwei davon über dem Gebiet Tschuwaschien. Der Luftfahrtbehörde Rosawiazija zufolge waren aus Sicherheitsgründen keine Starts und Landungen an den Flughäfen Kasan, Nischni Nowgorod, Saratow und Tambow zugelassen. Im Zusammenhang mit ukrainischen Drohnenangriffen kommt es regelmäßig zu Einschränkungen an Flughäfen in Russland.

Generalstab: Auch Flugzeuge getroffen

Der Generalstab in Kiew teilte außerdem mit, einen Militärflugplatz in der Region Nischni Nowgorod angegriffen zu haben. Nach vorläufigen Informationen seien zwei Kampfflugzeuge getroffen worden, heißt es in der Mitteilung des Generalstabs./ksr/DP/stw