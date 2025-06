ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Knorr-Bremse auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - JPMorgan hat Knorr-Bremse auf "Overweight" belassen. Die in dieser Woche anstehende europäische Industriekonferenz von JPMorgan biete die Gelegenheit zu beurteilen, ob die handelsbezogenen Unsicherheiten die Fundamentaldaten der Unternehmen bereits beeinflussten, schrieb Akash Gupta in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Ähnlich wie die Ergebnisse des ersten Quartals deute die jüngste Investitionsumfrage von JPMorgan weiterhin robuste Aussichten für Unternehmensinvestitionen im laufenden Jahr hin. Bei Knorr seien unter anderem der Lkw-Zyklus, das Timing von Optimierungsmaßnahmen und das mittelfristige Margenpotenzial nach 2026 wichtig./ck/ag

