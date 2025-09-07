DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,32 -0,5%Dow45.330 -0,6%Nas21.651 -0,3%Bitcoin94.416 -0,6%Euro1,1738 +0,8%Öl65,34 -2,3%Gold3.595 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Amazon 906866 Broadcom A2JG9Z Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F Porsche PAG911
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht nach US-Arbeitsmarktdaten tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google -- Broadcom mit starker Bilanz -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Amazon, BYD im Fokus
Top News
CTS Eventim-Aktie verliert: Finanzvorstand geht CTS Eventim-Aktie verliert: Finanzvorstand geht
Rambus machte es vor - 5 Aktien mit explosivem Umsatzwachstum Rambus machte es vor - 5 Aktien mit explosivem Umsatzwachstum
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast

Kiew: Tausende Soldaten könnten Sicherheitsgarantie bilden

05.09.25 18:40 Uhr

USCHHOROD (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Beratungen über künftige Sicherheitsgarantien für sein Land hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Größenordnung für eine mögliche westliche Truppenpräsenz genannt. Über die Anzahl werde er nicht sprechen, aber es würden sicherlich nicht nur wenige, sondern Tausende Soldaten sein, sagte Selenskyj ukrainischen Medien zufolge. Er äußerte sich nach einem Treffen mit EU-Ratspräsident António Costa in Uschhorod in der Westukraine.

Wer­bung

Am Vortag hatten Unterstützerstaaten der Ukraine darüber beraten, wie ein möglicher Waffenstillstand oder Frieden in der Ukraine abgesichert werden könnte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilten anschließend mit, dass 26 westliche Staaten bereit seien, Truppen zu entsenden.

Ob es überhaupt zu einer Friedenslösung kommt, bleibt aber weiter offen. Moskau lehnt die Entsendung von Truppen aus Nato-Staaten in die Ukraine kategorisch ab. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen die russische Invasion./ksr/DP/mis