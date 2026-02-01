DAX24.918 ±0,0%Est505.999 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0000 +1,5%Nas22.547 -0,2%Bitcoin58.803 +1,5%Euro1,1854 -0,2%Öl67,92 +0,3%Gold5.002 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Tesla: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige -- VW, SAP, TUI, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Krypto, Heidelberg Materials, Alphabet, Palantir, Zalando im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, TKMS & HENSOLDT: Russland schlägt internationale Übergangsverwaltung für die Ukraine vor Aktien von Rheinmetall, TKMS & HENSOLDT: Russland schlägt internationale Übergangsverwaltung für die Ukraine vor
Hot Stocks heute: Airbus im Fokus - Europas Antwort auf neue Machtspiele - Long Trade: PJ3U6C Hot Stocks heute: Airbus im Fokus - Europas Antwort auf neue Machtspiele - Long Trade: PJ3U6C
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Kiewer Ex-Energieminister der Geldwäsche verdächtigt

16.02.26 13:31 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Nach der Festnahme des früheren ukrainischen Energieministers Herman Haluschtschenko im Zusammenhang mit einem Korruptionsskandal werfen Ermittler ihm Geldwäsche und Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung vor. Wie die für Korruptionsbekämpfung zuständigen Kiewer Behörden SAP und Nabu mitteilten, soll die Organisation während seiner Amtszeit mehr als 112 Millionen US-Dollar (rund 94 Millionen Euro) aus illegalen Aktivitäten im Energiesektor erhalten haben. Haluschtschenko war am Sonntag beim Versuch, das Land zu verlassen, festgenommen worden.

Wer­bung

Laut SAP und registrierten mutmaßliche Mittäter 2021 auf der Insel Anguilla einen Fonds, der rund 100 Millionen US-Dollar angeblicher Investitionen einwerben sollte. Der Fonds sei von einem langjährigen Bekannten der Mitglieder der kriminellen Organisation, demnach einem Staatsbürger der Seychellen und des Inselstaats St. Kitts und Nevis, geleitet worden, der Dienstleistungen für Geldwäsche zur Verfügung gestellt habe. Zu den "Investoren" des Fonds habe auch die Familie Haluschtschenkos gehört.

Im vergangenen November hatten ukrainische Korruptionsfahnder Vorwürfe gegen eine Gruppe mutmaßlich bestechlicher Staatsdiener direkt im Umfeld von Präsident Wolodymyr Selenskyj erhoben. Es geht um Bestechungsgeld, das beim Bau von Schutzvorrichtungen um Energieanlagen gegen russische Luftangriffe geflossen sein soll.

Mitte November 2025 wurden Haluschtschenko, der inzwischen das Amt des Justizministers innehatte, und seine Nachfolgerin als Energieministerin, Switlana Hryntschuk, entlassen. Der Hauptverdächtige in dem Skandal und Vertraute von Präsident Selenskyj, Tymur Minditsch, konnte aus dem Land fliehen. Selenskyj baute daraufhin die Regierung um und ersetzte auch seinen einflussreichen Stabschef Andrij Jermak./ksr/DP/stw