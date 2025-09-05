Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Abend mit negativen Vorzeichen

Blick auf Kimberly-Clark-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Kimberly-Clark. Zuletzt fiel die Kimberly-Clark-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 128,84 USD ab.

Um 20:06 Uhr ging es für die Kimberly-Clark-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 128,84 USD. Der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 128,33 USD nach. Bei 128,90 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 119.781 Kimberly-Clark-Aktien gehandelt.

Bei 150,36 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 16,70 Prozent Plus fehlen der Kimberly-Clark-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 124,12 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 3,66 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Kimberly-Clark-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,88 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,02 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kimberly-Clark am 01.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kimberly-Clark 1,61 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 4,16 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 17,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kimberly-Clark 5,03 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Kimberly-Clark veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kimberly-Clark-Aktie in Höhe von 7,52 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Kimberly-Clark-Aktionäre freuen

Dividendenstars aus den USA: Johnson & Johnson, PepsiCo und Coca-Cola im Anlegerfokus

Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels freundlich