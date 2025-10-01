DAX24.100 +0,9%Est505.579 +0,9%MSCI World4.310 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.651 ±-0,0%Bitcoin99.861 +2,8%Euro1,1751 +0,1%Öl65,35 -2,6%Gold3.868 +0,2%
Kimberly-Clark im Fokus

Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Mittwochnachmittag kaum bewegt

01.10.25 16:09 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Kimberly-Clark. Kaum Ausschläge verzeichnete die Kimberly-Clark-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 124,35 USD.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Kimberly-Clark Corp.
105,86 EUR 1,48 EUR 1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Kimberly-Clark-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 124,35 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 125,20 USD. In der Spitze fiel die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 124,06 USD. Bei 124,82 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 43.423 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 150,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2025 Kursverluste bis auf 121,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kimberly-Clark-Aktie 2,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 4,88 USD an Kimberly-Clark-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,02 USD aus.

Am 01.08.2025 hat Kimberly-Clark die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,22 Prozent zurück. Hier wurden 4,16 Mrd. USD gegenüber 5,03 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kimberly-Clark-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.

Experten taxieren den Kimberly-Clark-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,49 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Kimberly-Clark-Aktionäre freuen

Dividendenstars aus den USA: Johnson & Johnson, PepsiCo und Coca-Cola im Anlegerfokus

Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels freundlich

In eigener Sache

Übrigens: Kimberly-Clark und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Kimberly-Clark Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Kimberly-Clark Corp.

DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.10.2015Kimberly-Clark BuyDeutsche Bank AG
15.09.2015Kimberly-Clark BuyDeutsche Bank AG
13.05.2015Kimberly-Clark OverweightBarclays Capital
02.04.2015Kimberly-Clark Market PerformBMO Capital Markets
02.01.2015Kimberly-Clark OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09.12.2009Kimberley-Clark underweight (Update)Barclays Capital
09.12.2009Kimberley-Clark underweightBarclays Capital
16.07.2008Kimberly-Clark below averageCaris & Company, Inc.
28.05.2008Kimberly-Clark below averageCaris & Company, Inc.
15.05.2008Kimberly-Clark below averageCaris & Company, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kimberly-Clark Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
