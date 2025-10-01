Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Mittwochnachmittag kaum bewegt
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Kimberly-Clark. Kaum Ausschläge verzeichnete die Kimberly-Clark-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 124,35 USD.
Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Kimberly-Clark-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 124,35 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 125,20 USD. In der Spitze fiel die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 124,06 USD. Bei 124,82 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 43.423 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.
Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 150,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2025 Kursverluste bis auf 121,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kimberly-Clark-Aktie 2,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2024 4,88 USD an Kimberly-Clark-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,02 USD aus.
Am 01.08.2025 hat Kimberly-Clark die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,22 Prozent zurück. Hier wurden 4,16 Mrd. USD gegenüber 5,03 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Kimberly-Clark-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.
Experten taxieren den Kimberly-Clark-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,49 USD je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.12.2017
|Kimberly-Clark Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.2017
|Kimberly-Clark Equal Weight
|Barclays Capital
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Hold
|Deutsche Bank AG
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Neutral
|B. Riley & Co., LLC
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2015
|Kimberly-Clark Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.2015
|Kimberly-Clark Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.2015
|Kimberly-Clark Overweight
|Barclays Capital
|02.04.2015
|Kimberly-Clark Market Perform
|BMO Capital Markets
|02.01.2015
|Kimberly-Clark Outperform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.12.2017
|Kimberly-Clark Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.2017
|Kimberly-Clark Equal Weight
|Barclays Capital
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Hold
|Deutsche Bank AG
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Neutral
|B. Riley & Co., LLC
|25.10.2016
|Kimberly-Clark Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.12.2009
|Kimberley-Clark underweight (Update)
|Barclays Capital
|09.12.2009
|Kimberley-Clark underweight
|Barclays Capital
|16.07.2008
|Kimberly-Clark below average
|Caris & Company, Inc.
|28.05.2008
|Kimberly-Clark below average
|Caris & Company, Inc.
|15.05.2008
|Kimberly-Clark below average
|Caris & Company, Inc.
