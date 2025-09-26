DAX23.882 +0,6%ESt505.527 +0,4%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.138 -0,4%Nas22.526 -0,3%Bitcoin96.462 -1,0%Euro1,1729 ±0,0%Öl67,09 -0,8%Gold3.838 +0,1%
Notierung im Fokus

Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

30.09.25 16:10 Uhr
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 123,05 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kimberly-Clark Corp.
104,38 EUR -0,26 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr sprang die Kimberly-Clark-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 123,05 USD zu. Bei 123,05 USD markierte die Kimberly-Clark-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 122,51 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Kimberly-Clark-Aktien beläuft sich auf 36.906 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 150,36 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,19 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 121,02 USD ab. Derzeit notiert die Kimberly-Clark-Aktie damit 1,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Kimberly-Clark-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,02 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kimberly-Clark 4,88 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Kimberly-Clark am 01.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,53 USD, nach 1,61 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,16 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 17,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Experten taxieren den Kimberly-Clark-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,50 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

In eigener Sache

Analysen zu Kimberly-Clark Corp.

DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
