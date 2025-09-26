Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Notierung im Fokus

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 123,05 USD zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Kimberly-Clark-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 123,05 USD zu. Bei 123,05 USD markierte die Kimberly-Clark-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 122,51 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Kimberly-Clark-Aktien beläuft sich auf 36.906 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 150,36 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,19 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 121,02 USD ab. Derzeit notiert die Kimberly-Clark-Aktie damit 1,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Kimberly-Clark-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,02 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kimberly-Clark 4,88 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Kimberly-Clark am 01.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,53 USD, nach 1,61 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,16 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 17,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Experten taxieren den Kimberly-Clark-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,50 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Kimberly-Clark-Aktionäre freuen

Dividendenstars aus den USA: Johnson & Johnson, PepsiCo und Coca-Cola im Anlegerfokus

Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels freundlich