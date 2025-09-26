Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark präsentiert sich am Dienstagabend fester

Blick auf Kimberly-Clark-Kurs

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 124,18 USD.

Um 20:06 Uhr sprang die Kimberly-Clark-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 124,18 USD zu. Die Kimberly-Clark-Aktie zog in der Spitze bis auf 124,18 USD an. Bei 122,51 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Kimberly-Clark-Aktie belief sich zuletzt auf 205.152 Aktien.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 150,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 21,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 121,02 USD erreichte der Anteilsschein am 26.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Kimberly-Clark-Aktie damit 2,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 4,88 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,02 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

Kimberly-Clark veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,61 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17,22 Prozent auf 4,16 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 5,03 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Kimberly-Clark am 28.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kimberly-Clark einen Gewinn von 7,50 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

