Börse New York in Grün: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag fester

Index-Bewegung

Der Handel in New York verläuft am Mittwochnachmittag in ruhigen Bahnen.

Am Mittwoch bewegt sich der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0,05 Prozent fester bei 46.423,35 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,666 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,248 Prozent tiefer bei 46.282,63 Punkten in den Handel, nach 46.397,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 46.528,78 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 46.276,39 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,253 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, den Stand von 45.544,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44.494,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 42.156,97 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 9,51 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 46.714,27 Punkten. Bei 36.611,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Merck (+ 7,26 Prozent auf 90,02 USD), Amgen (+ 5,88 Prozent auf 298,78 USD), Nike (+ 5,35) Prozent auf 73,46 USD), Visa (+ 1,55 Prozent auf 346,67 USD) und Amazon (+ 0,99 Prozent auf 221,75 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Walmart (-1,53 Prozent auf 101,48 USD), Sherwin-Williams (-1,50 Prozent auf 341,08 USD), McDonalds (-1,46 Prozent auf 299,44 USD), JPMorgan Chase (-1,32 Prozent auf 311,28 USD) und Salesforce (-1,31 Prozent auf 233,90 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 24.682.661 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,755 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

