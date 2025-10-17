Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Freitagabend mit positiven Vorzeichen

Kimberly-Clark im Fokus

Die Aktie von Kimberly-Clark zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 121,09 USD.

Das Papier von Kimberly-Clark konnte um 20:06 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 121,09 USD. Die Kimberly-Clark-Aktie legte bis auf 121,26 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 120,11 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 329.908 Kimberly-Clark-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 150,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Kimberly-Clark-Aktie liegt somit 19,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 118,18 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Kimberly-Clark-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,02 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kimberly-Clark 4,88 USD aus.

Am 01.08.2025 hat Kimberly-Clark in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,53 USD gegenüber 1,61 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Kimberly-Clark hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,16 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,03 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Kimberly-Clark veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,47 USD je Aktie belaufen.

