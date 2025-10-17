Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Kimberly-Clark-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 120,46 USD nach oben.

Die Kimberly-Clark-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 120,46 USD. Der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 120,73 USD zu. Bei 120,11 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 84.132 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 150,36 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,82 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2025 (118,18 USD). Derzeit notiert die Kimberly-Clark-Aktie damit 1,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,02 USD. Im Vorjahr erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre 4,88 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kimberly-Clark am 01.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,61 USD je Aktie vermeldet. Kimberly-Clark hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,16 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,03 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Kimberly-Clark veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 27.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Kimberly-Clark.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,47 USD je Aktie belaufen.

