Fortschritte im Handelsstreit: DAX letztlich fester -- US-Börsen mit Rekorden -- Bitcoin zieht deutlich an -- SUSS MicroTec, Nordex, Porsche, Tesla, Gerresheimer, Beyond Meat, Goldpreis im Fokus
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend
Deutsche Börse-Aktie leichter: Geringeres Wachstum im dritten Quartal
Kurs der Kimberly-Clark

Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark reagiert am Montagabend positiv

27.10.25 20:23 Uhr
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark reagiert am Montagabend positiv

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Kimberly-Clark. Die Kimberly-Clark-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 120,54 USD.

Die Kimberly-Clark-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 120,54 USD. Bei 120,75 USD markierte die Kimberly-Clark-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 118,85 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Kimberly-Clark-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 729.151 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 150,36 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kimberly-Clark-Aktie somit 19,83 Prozent niedriger. Am 24.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 117,49 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 2,53 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,02 USD. Im Vorjahr hatte Kimberly-Clark 4,88 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 01.08.2025 lud Kimberly-Clark zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,69 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,16 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 15,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Kimberly-Clark veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kimberly-Clark-Aktie in Höhe von 7,46 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Kimberly-Clark Corp.

DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.10.2015Kimberly-Clark BuyDeutsche Bank AG
15.09.2015Kimberly-Clark BuyDeutsche Bank AG
13.05.2015Kimberly-Clark OverweightBarclays Capital
02.04.2015Kimberly-Clark Market PerformBMO Capital Markets
02.01.2015Kimberly-Clark OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09.12.2009Kimberley-Clark underweight (Update)Barclays Capital
09.12.2009Kimberley-Clark underweightBarclays Capital
16.07.2008Kimberly-Clark below averageCaris & Company, Inc.
28.05.2008Kimberly-Clark below averageCaris & Company, Inc.
15.05.2008Kimberly-Clark below averageCaris & Company, Inc.

