Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark zeigt sich am Montagnachmittag fester

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 120,35 USD.

Die Kimberly-Clark-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 120,35 USD. In der Spitze gewann die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 120,55 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 118,85 USD. Von der Kimberly-Clark-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 181.455 Stück gehandelt.

Bei 150,36 USD markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,94 Prozent. Bei 117,49 USD fiel das Papier am 24.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kimberly-Clark-Aktie 2,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Kimberly-Clark-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,88 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,02 USD belaufen.

Kimberly-Clark veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kimberly-Clark ein EPS von 2,69 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,93 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,16 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,95 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Kimberly-Clark am 30.10.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Kimberly-Clark im Jahr 2025 7,46 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

