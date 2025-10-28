DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,94 +7,1%Nas23.637 +1,9%Bitcoin97.718 -0,3%Euro1,1658 +0,1%Öl65,65 -0,2%Gold3.987 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Porsche vz. PAG911 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX letztlich fester -- US-Börsen schließen nach neuen Rekorden stärker -- SUSS MicroTec, Nordex, Porsche, Tesla, Gerresheimer, Beyond Meat, Goldpreis im Fokus
Top News
Risiken im Blick: Welche Gefahren die aktuellen Trends im ETF-Markt bergen Risiken im Blick: Welche Gefahren die aktuellen Trends im ETF-Markt bergen
Tesla-Aktie: Elon Musks SpaceX und xAI kaufen unverkaufte Cybertrucks Tesla-Aktie: Elon Musks SpaceX und xAI kaufen unverkaufte Cybertrucks
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!