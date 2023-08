Kitac informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel

Kitac veröffentlichte am 28.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 4,740 JPY gegenüber -9,230 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 551,0 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 530,0 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net