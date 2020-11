Klaveness Combination Carriers AS Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Klaveness Combination Carriers AS Registered veröffentlichte am 18.11.2020 00:00:00 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2020 00:00:00 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite hat Klaveness Combination Carriers AS Registered im vergangenen Quartal 180,1 Millionen NOK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Klaveness Combination Carriers AS Registered 159,8 Millionen NOK umsetzen können.

Redaktion finanzen.net