DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.291 ±-0,0%Top 10 Crypto14,71 -1,4%Nas22.625 +0,3%Bitcoin91.787 -0,7%Euro1,1679 -0,1%Öl61,13 +0,2%Gold4.219 -2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
Das hat den NVIDIA-Chef am Deal zwischen OpenAI und AMD überrascht Das hat den NVIDIA-Chef am Deal zwischen OpenAI und AMD überrascht
Continental-Aktie zieht an: Erwartungen bei Marge und Cashflow klar übertroffen Continental-Aktie zieht an: Erwartungen bei Marge und Cashflow klar übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!

Klimaschutz-Paket für die Schifffahrt vorerst gescheitert

17.10.25 17:50 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Nach der Intervention von US-Präsident Donald Trump sind wegweisende Verhandlungen für einheitliche Klimaschutzregeln in der internationalen Schifffahrt vorerst gescheitert. Die Verabschiedung eines Maßnahmenpakets durch die zuständige UN-Sonderorganisation für Seeschiffahrt (IMO) am Freitag in London wurde auf Druck der USA um ein Jahr vertagt, wie mit den Verhandlungen vertraute Verbände übereinstimmend mitteilten.

Wer­bung

Die USA hatten sich wiederholt gegen die Verabschiedung des Pakets ausgesprochen. Trump schrieb vor dem finalen Verhandlungstag auf der Plattform Truth Social: Die Vereinigten Staaten würden globale Steuern auf die Schifffahrt, die betrügerisch seien, nicht akzeptieren und sich nicht an diese halten. Der Antrag zur Vertagung kam aus Saudi-Arabien, wie die BBC berichtete.

Enttäuschte Reaktionen auch aus Deutschland

In Deutschland stießen die gescheiterten Verhandlungen auf Kritik: "Ob im kommenden Jahr ein Konsens gelingt, bleibt stark zu bezweifeln", sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Reeder, Martin Kröger.

Gegen den Druck der USA habe sich die EU "zu leise" verhalten, kritisierte Kröger. "Gerade jetzt hätte die EU mit klaren Worten und der Bereitschaft, ihre regionalen Vorschriften an ein globales System anzupassen, das Ruder herumreißen können. Stattdessen blieb sie stumm und hat die Wechselstimmung einiger Staaten im Plenum komplett unterschätzt."

Wer­bung

Der Verband für Schiffbau und Meerestechnik, der Werften und deren Zulieferer vertritt, sprach von einem herben Rückschlag. Ähnlich äußerte sich der Naturschutzbund Deutschland. Nach jahrelangen Verhandlungen stehe man ohne Ergebnis da.

Schifffahrt soll bis etwa 2050 klimaneutral sein

Die neuen Regeln hätten frühstens im März 2027 in Kraft treten können. Das sogenannte "Net-Zero Framework" sollte Standards für Treibstoffe definieren und Treibhausgasemissionen weltweit bepreisen. Ähnliche regionale Vorgaben gibt es schon auf EU-Ebene. Die Bundesregierung hatte sich für eine Verabschiedung ausgesprochen.

Die IMO-Mitgliedsstaaten hatten sich 2023 nach langen Debatten untereinander darauf geeinigt, Klimaneutralität in der Schifffahrt bis etwa 2050 zu erreichen. Zudem legten sie Zwischenziele für 2030 und 2040 fest. Die Schifffahrt war 2018 für etwa 2,9 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich./lkm/DP/stk