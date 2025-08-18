Klotho Neurosciences zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Klotho Neurosciences hat am 18.08.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2025 endete.

Klotho Neurosciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.net