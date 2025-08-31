DAX24.035 ±-0,0%ESt505.381 -0,3%Top 10 Crypto15,65 -1,6%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.927 -1,5%Euro1,1662 -0,1%Öl68,19 -0,1%Gold3.419 ±0,0%
Koalitionsfraktionen wollen Streit hinter sich lassen

29.08.25 15:08 Uhr

WÜRZBURG (dpa-AFX) - Die Regierungsfraktionen von Union und SPD wollen den holprigen Start der Koalition hinter sich lassen und künftig eine bessere Abstimmung sicherstellen. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch sagte zum Abschluss einer Klausur der Fraktionsspitzen in Würzburg: "Ich habe ein gutes Gefühl." Man habe sehr offen und ehrlich miteinander die Dinge reflektiert, die gut und die nicht gut gelaufen seien. "Das war zentral." Es sei ein Vertrauen entstanden, das über gemeinsames Handeln weiter wachsen müsse.

Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) sprach nach dem zweitägigen Treffen von einem "offenen, konstruktiven, aber eben auch kritisch aufarbeitenden Austausch." Die geschäftsführenden Fraktionsvorstände sollten künftig regelmäßig tagen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann sagte als Gastgeber in seiner Geburtsstadt, man habe einen "Geist der Gemeinsamkeit" entstehen lassen und könne ihn nun hoffentlich auch transportieren./sam/cn/DP/he