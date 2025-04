Koalitionsvertrag wird am 5. Mai im Gasometer unterzeichnet

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Zustimmung der SPD-Mitglieder zur schwarz-roten Koalition haben Union und SPD nun zur Unterzeichnung des Koalitionsvertrages eingeladen: am kommenden Montag (5. Mai) um 12.00 Uhr im Gasometer auf dem EUREF-Campus in Berlin-Schöneberg. Am Tag darauf will sich CDU-Chef Friedrich Merz im Bundestag zum Kanzler wählen lassen.

Nach der CSU vor Ostern und der CDU am Montag gab es zuletzt auch grünes Licht der SPD für das Regierungsbündnis: In einer Mitgliederbefragung sprach sich eine große Mehrheit der Teilnehmer für die schwarz-rote Koalition aus./ctt/had/tam/mfi/DP/stk