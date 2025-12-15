DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,68 -2,9%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.494 +1,8%Euro1,1734 ±-0,0%Öl61,45 +0,4%Gold4.327 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Broadcom A2JG9Z
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich schwächer ins Wochenende -- US-Börsen schließen in Rot -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, BioNTech, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, NEL, Canopy & Co. im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Analysten für Rivian-Aktie skeptisch: Lidar und eigene Chips im Gegensatz zur Vision-Only-Strategie von Tesla Analysten für Rivian-Aktie skeptisch: Lidar und eigene Chips im Gegensatz zur Vision-Only-Strategie von Tesla
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Kommission befragt Spahn zu Maskenkäufen

15.12.25 05:49 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Enquete-Kommission des Bundestags zur Aufarbeitung der Corona-Krise befasst sich am Montag (14.00 Uhr) mit umstrittenen Maskenkäufen zu Beginn der Pandemie. Zu einer öffentlichen Anhörung wird unter anderem der ehemalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet. Der Unionfraktionschef steht wegen seines damaligen Vorgehens in der Kritik. Von den Kommissionsmitgliedern befragt werden kann auch die im vergangenen Jahr vom Ministerium eingesetzte Sonderermittlerin Margaretha Sudhof.

Wer­bung

Spahn steht unter Druck, weil sein Ressort sich 2020 in die Beschaffung eingeschaltet hatte und Lieferverträge ohne Verhandlungen zu festen hohen Preisen einging. Wegen dann nicht abgenommener Masken klagten Lieferanten. Aus Streitigkeiten drohen dem Bund noch Milliardenrisiken. Sudhof stellte in einem Bericht fest, dass Spahn gegen den Rat seiner Fachabteilungen handelte. Der CDU-Politiker hat sein Vorgehen in der akuten Krisenlage verteidigt.

Beide hatten sich bereits Ausschüssen des Bundestags gestellt, aber bisher in nicht-öffentlichen Sitzungen hinter verschlossenen Türen. Grüne und Linke forderten vergeblich die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses, wofür beide Oppositionsfraktionen aber allein nicht genügend Stimmen haben. In der Anhörung der Kommission soll es auch mit weiteren Experten außerdem um die Beschaffung anderen medizinischen Materials und von Impfstoffen gehen./sam/DP/he