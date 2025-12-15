Das Wachstum der Einzelhandelsumsätze verlangsamte sich auf den niedrigsten Stand seit 2022, während Investitionen und der Immobilienmarkt weiterhin eine Verschlechterung zeigten. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Prozent nach plus 2,9 Prozent im Oktober. Die von Ökonomen prognostizierte Wachstumsrate von 2,8 Prozent wurde deutlich verfehlt.

Die Industrieproduktion stieg im November im Vergleich zum Vorjahr um 4,8 Prozent und blieb damit unerwartet unter dem Zuwachs von 4,9 Prozent vom Oktober. Ökonomen hatten eine Industrieproduktion von 5,0 Prozent erwartet.

Die Investitionen in Anlagevermögen für die Monate Januar bis November sanken um 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und verschlechterten sich im Vergleich zum Minus von 1,7 Prozent in den ersten zehn Monaten nochmals deutlich. Ökonomen hatten einen Rückgang der Investitionen um 2,4 Prozent prognostiziert.

INTEL

plant einem Agenturbericht zufolge einen Milliarden-Zukauf im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Der Konzern befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen für eine Übernahme von SambaNova Systems, einen Anbieter von Chips für KI-Anwendungen, für rund 1,6 Milliarden US-Dollar, berichtet Bloomberg.

SPACEX

Führungskräfte beginnen mit dem Prozess zur Auswahl von Wall-Street-Bankern, die das Raumfahrtunternehmen bei seinem angestrebten Börsengang beraten sollen, wie Personen aus dem Umfeld mitteilten. Ihre ersten Präsentationen sollen Investmentbanken bei einem sogenannten Bake-Off in der nächsten Woche machen, wie aus den Insiderkreisen zu hören war. Das wären die bisher konkretesten Schritte in Richtung eines potenziellen Börsengangs.

CHINA VANKE

Anleihegläubiger des chinesischen Immobilienentwicklers haben einen Vorschlag zur Fristverlängerung für die kurzfristig fällige Zahlung einer Anleihe abgelehnt. Die Ablehnung schürt die Befürchtung, dass die Behörden dem Bauträger möglicherweise keine Unterstützung mehr gewähren, um ihn über Wasser zu halten.

