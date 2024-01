Telefonica-Deutschland-Aktie: Telefonica-Deutschland-Übernahme führt zur Löschung aus Indizes

TecDAX-Papier Telefonica Deutschland-Aktie: So viel hätte eine Investition in Telefonica Deutschland von vor 5 Jahren gekostet

TecDAX-Titel Telefonica Deutschland-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Telefonica Deutschland von vor 3 Jahren eingefahren

TecDAX-Wert Telefonica Deutschland-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in Telefonica Deutschland von vor 10 Jahren angefallen

Telefonica-Aktie in Grün: Telefonica verfügt nun über 93,1 Prozent an O2 - Telefonica Deutschland-Aktie leichter

Zuversicht in London: FTSE 100 am Nachmittag mit Kursplus

Heute im Fokus

Kering kauft für eine Milliarde Dollar Immobilie an der Fifth Avenue in New York. Aurubis-Aufsichtsrat entscheidet über Entlassung von drei Vorständen. FDA verlangt Warnhinweis auf Krebsmitteln von Novartis und Co. Fed-Bericht entlastet Ex-Notenbanker bei Finanzmarktgeschäften. Sanofi erwirbt für 2,2 Milliarden Dollar Therapiekandidaten von Inhibrx.