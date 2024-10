Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kontron-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 16,00 EUR abwärts.

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:40 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 16,00 EUR. In der Spitze fiel die Kontron-Aktie bis auf 15,91 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,11 EUR. Von der Kontron-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.929 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 31,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 15,54 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.09.2024). Mit einem Kursverlust von 2,88 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Kontron-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,668 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,88 EUR für die Kontron-Aktie aus.

Kontron ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kontron im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 423,83 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 283,22 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Kontron am 06.11.2024 vorlegen. Kontron dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2024 1,51 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

