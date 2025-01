Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag mit Abschlägen

So bewegt sich Kontron

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 19,96 EUR nach.

Um 11:41 Uhr fiel die Kontron-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 19,96 EUR ab. In der Spitze fiel die Kontron-Aktie bis auf 19,75 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,97 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 32.957 Kontron-Aktien.

Am 19.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2024 auf bis zu 15,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Kontron-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,688 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,10 EUR für die Kontron-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Kontron am 06.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kontron in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 427,74 Mio. EUR im Vergleich zu 300,04 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 27.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Kontron ein EPS in Höhe von 1,51 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX aktuell: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels freundlich

Zuversicht in Frankfurt: Pluszeichen im TecDAX

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag im Plus