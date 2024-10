Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gewinnt am Mittag

Blick auf Kontron-Kurs

Die Aktie von Kontron zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Kontron-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 16,21 EUR.

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 16,21 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Kontron-Aktie sogar auf 16,23 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 16,19 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.437 Kontron-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2024 erreicht. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 30,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,54 EUR. Dieser Wert wurde am 09.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,668 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,88 EUR.

Kontron veröffentlichte am 07.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kontron noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Kontron 423,83 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 49,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 283,22 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kontron-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,51 EUR je Kontron-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

KW 40: Tops und Flops der TecDAX-Aktien in der vergangenen Woche

3. Quartal 2024: So schnitten die TecDAX-Werte im vergangenen Quartal ab

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht am Mittag Verluste