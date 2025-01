Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verbilligt sich am Vormittag

Kontron-Aktie springt an: Kontron sichert sich Millionenprojekt in der Sicherheitstechnologie

Heute im Fokus

Aktien von Moderna, CureVac, Novavax und Co. springen an: Impf-Titel gesucht nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA. UBS hebt Novo Nordisk auf 'Buy'. Rheinmetall, HENSOLDT & Co.: Trumps Forderung beflügelt Rüstungsaktien. Shell rechnet mit hoher Cashflow-Belastung. TeamViewer übertrifft Umsatzziel. BBVA emittiert Milliardenwert an wandelbaren Kapitalinstrumenten. QIAGEN schließt Partnerschaft mit Genomics England ab.