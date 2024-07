Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Kontron im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Kontron. Zuletzt stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 20,16 EUR.

Die Kontron-Aktie konnte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 20,16 EUR. Bei 20,16 EUR erreichte die Kontron-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 20,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.299 Kontron-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,67 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 17,14 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 17,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,693 EUR je Kontron-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,88 EUR.

Am 03.05.2024 legte Kontron die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 356,11 Mio. EUR – ein Plus von 28,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kontron 277,67 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,55 EUR je Kontron-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsende im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX im Aufwind

Kontron-Aktie springt wegen Großauftrag nach oben