Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Donnerstagmittag gefragt

Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 19,40 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Kontron-Papiere um 11:41 Uhr 0,3 Prozent. Der Kurs der Kontron-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 19,43 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,31 EUR. Von der Kontron-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.277 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.01.2024 bei 23,32 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 15,15 EUR fiel das Papier am 05.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 28,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,688 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,10 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Kontron am 06.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Kontron 427,74 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 42,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 300,04 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.03.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Kontron im Jahr 2024 1,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

