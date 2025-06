Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Montagnachmittag südwärts

Kontron im Fokus

Die Aktie von Kontron gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 22,96 EUR ab.

Um 15:50 Uhr fiel die Kontron-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 22,96 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Kontron-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,58 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 47.562 Kontron-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,16 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 12,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 34,02 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,714 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,60 EUR an.

Kontron gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,33 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 385,45 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 356,11 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Kontron am 06.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Kontron-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,79 EUR je Kontron-Aktie.

